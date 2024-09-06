Две индийские компании попали под американские санкции за связь с «Арктик СПГ-2»

Минфин США ввел санкции против двух индийских компаний за связь с «Арктик СПГ-2»

Соединенные Штаты ввели санкции против двух индийских компаний из-за связи с проектом «Арктик СПГ-2». Об этом сообщил американский минфин на официальном сайте .

Под американские санкции попали судоходные компании Gotik Shipping и Plio Energy CargoShipping. Рестрикции затронули два судна, принадлежащие этим фирмам.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в начале июля посетил Москву и провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. На повестке были вопросы обороны, торговли, связи, инвестиций, энергетического сотрудничества, науки и технологий, образования, культуры и гуманитарных обменов.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп признал, что американские санкции приводят к ослаблению доллара в мире. Он заявил, что если их не снимать, они «убивают» американскую валюту.