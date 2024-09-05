Трамп признал, что санкции США привели к ослаблению доллара в мире

Американские санкции в результате приводят к ослаблению доллара в мире. Такое заявление сделал кандидат в президенты США Дональд Трамп, выступая в Экономическом клубе в Нью-Йорке. Его слова привело РИА «Новости» .

«Я ввожу санкции и снимаю их как можно скорее, потому что в конечном итоге они убивают доллар и все, что он представляет», — заявил республиканец.

Трамп отметил, что американская валюта должна оставаться в «мировом» статусе. Необходимо применять санкции против стран, которые этого заслуживают, а потом снимать их, уверен экс-президент.

США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня». Ряд российских изданий внесли в список иностранных миссий, американские власти объявили награду в 10 миллионов долларов за информацию о возможном вмешательстве в избирательные процессы в Штатах.