Два взрыва прогремели на юге Ирана в Бендер-Ленге

На юге Ирана в портовом городе Бендер-Ленге прогремели два взрыва. Об этом сообщило иранское государственное агентство Tasnim .

Взрывы произошли на фоне сообщений о похожих происшествиях в других регионах страны. Перед этим иранские СМИ писали о взрывах в Бендер-Аббасе, Сирике, Чабахаре, Конараке и Исфахане.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные начали новую серию ударов по Ирану.

Из-за продолжающихся атак руководство Ирана прекратило пропускать суда через Ормузский пролив. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал это возобновлением «Цунами энергетического кризиса».