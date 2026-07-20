Дмитриев заявил о возобновлении цунами энергетического кризиса из-за ситуации с Ираном
Дмитриев: цунами энергетического кризиса возобновилось из-за ситуации с Ираном
Приостановка транзита через Ормузский пролив — это возобновление цунами энергокризиса. Об этом написал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.
«Цунами энергетического кризиса возобновилось», — отметил Дмитриев.
Ранее из-за атак США руководство Ирана прекратило пропускать суда через Ормузский пролив. Обеспечение безопасного транзита было одним из пунктов меморандума, заключенного между странами.
Министр энергетики США Крис Райт заявил, что американские военные будут проводить танкеры через пролив, даже если Тегеран откажется сотрудничать. За минувшую неделю им удалось перевезти семь миллионов баррелей нефти.