Вооруженные силы США начали новую серию ударов по Ирану. Об этом в соцсети Х сообщило CENTCOM.

«Американские силы по указанию главнокомандующего начали новую серию ударов по Ирану», — отметили в публикации.

Соединенные Штаты возобновили удары по Ирану в ночь на 8 июля. Исламскую Республику обвинили в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Власти Ирана посчитали это нарушением договоренностей и ответили огнем по американским военным базам на Ближнем Востоке.

Иран официально прекратил выполнять обязательства по меморандуму с Вашингтоном о завершении конфликта. Подписанный в ночь на 18 июня документ предполагал завершение конфликта.

Накануне США также атаковали Иран. Целью операции назвали снижение иранского военного потенциала.