Два ученика пострадали при стрельбе в школе в США

Неизвестный устроил стрельбу в школе в Колорадо, есть раненые

В школе, расположенной в Колорадо, произошла стрельба. Известно минимум о двух раненых учениках, сообщил в соцсети X офис шерифа американского штата.

«Офис шерифа округа Джефферсон подтверждает стрельбу в старшей школе Evergreen», — отметили в заявлении.

По данным правоохранителей, двух учащихся с огнестрельными ранениями доставили в больницу.

Полиция попросила местных жителей не находится рядом с местом происшествия. Информации о стрелке и его мотивы пока нет.

Старшая школа Evergreen расположена рядом с Денвером, который является крупнейшим городом штата Колорадо.

В этот же день стало известно о покушении на союзника президента США Дональда Трампа, известного телеведущего Чарли Кирка. Стрельба произошла на мероприятии в штате Юта, где выступал республиканец. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.