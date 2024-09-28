Два россияна погибли при крушении Ми-8 в Пакистане

«Известия» сообщили о гибели двух россиян при крушении Ми-8 в Пакистане

Двое россиян погибли при крушении Ми-8 в Пакистане, они были членами экипажа. Об этом сообщили «Известия» .

Всего на борту находились 14 человек. Вертолет упал в округе Северный Вазиристан, неподалеку от границы с Афганистаном.

Причины крушения еще предстоит выяснить. По предварительной информации, у вертолета при взлете отказал двигатель. Пилоты попытались посадить его, однако зацепили землю хвостовым винтом. Никаких следов теракта на месте авиакатастрофы не обнаружили.

В августе трое российских пилотов пострадали в Турции при крушении такого же Ми-8, тушившего пожары.

Еще один такой вертолет разбился в начале сентября на Камчатке. Тогда погибли все 22 человека, находившихся на борту. Предположительно, к катастрофе привело то, что летчик не заметил сопку и задел ее склон.