Российские пилоты находились на борту упавшего в Пакистане вертолета Ми-8
Reuters: вертолет Ми-8 с российскими пилотами потерпел крушение в Пакистане
Шесть человек погибли и восемь получили травмы при крушении Ми-8 в округе Северный Вазиристан в Пакистане, недалеко от афганской границы. Всего на борту находились 14 человек, включая двух российских пилотов. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его данным, вертолет потерпел крушение вскоре после взлета.
Как сообщают местные СМИ, у воздушного судна, предположительно, отказал двигатель. Экипаж попытался посадить вертолет, но тот хвостовым винтом ударился о землю.
Это и привело к крушению. Никаких признаков теракта на месте катастрофы обнаружить не удалось.
На борту были 12 граждан Пакистана и двое иностранных пилотов. О состоянии россиян пока ничего неизвестно.
В августе трое россиян, входившие в экипаж, пострадали при падении в Турции такого же вертолета Ми-8, тушившего лесные пожары. Их госпитализировали с травмами.