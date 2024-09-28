Российские пилоты находились на борту упавшего в Пакистане вертолета Ми-8

Reuters: вертолет Ми-8 с российскими пилотами потерпел крушение в Пакистане

Шесть человек погибли и восемь получили травмы при крушении Ми-8 в округе Северный Вазиристан в Пакистане, недалеко от афганской границы. Всего на борту находились 14 человек, включая двух российских пилотов. Об этом сообщило агентство Reuters .

По его данным, вертолет потерпел крушение вскоре после взлета.

Как сообщают местные СМИ, у воздушного судна, предположительно, отказал двигатель. Экипаж попытался посадить вертолет, но тот хвостовым винтом ударился о землю.

Это и привело к крушению. Никаких признаков теракта на месте катастрофы обнаружить не удалось.

На борту были 12 граждан Пакистана и двое иностранных пилотов. О состоянии россиян пока ничего неизвестно.

В августе трое россиян, входившие в экипаж, пострадали при падении в Турции такого же вертолета Ми-8, тушившего лесные пожары. Их госпитализировали с травмами.