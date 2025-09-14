Два пилота погибли на авиашоу в Аргентине
В результате крушения легкомоторного двухместного самолета на авиационном фестивале в аргентинской провинции Кордова погибли два пилота. Об этом сообщил телеканал TN.
В ходе показательного полета экспериментальный пилотажный самолет на взлете вошел в режим сваливания и разбился. После столкновения с землей воздушное судно вспыхнуло.
Разбившийся самолет при этом не участвовал в официальной программе фестиваля. Местные авиационные власти расследуют причины происшествия.
В полиции порталу Infobae уточнили, что погибшими оказались двое мужчин из Санта-Фе. Вероятно, самолету не хватило взлетной мощности при наборе высоты.
Несколько дней назад в Ростовской области разбился Ан-2 «Кукурузник» во время сельскохозяйственных работ. Вероятной причиной катастрофы назвали ошибку пилота. На месте падения самолета работали 15 спасателей.