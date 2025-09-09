Ан-2 разбился в Ростовской области, пилот погиб

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Ростовской области, пилот, предположительно, погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Следователи осматривают место происшествия и выясняют все его причины.

По сообщению ТАСС, самолет выполнял сельскохозяйственные работы, а вероятная причина катастрофы — ошибка самого пилота. На месте работают 15 спасателей и шесть единиц техники.

Ранее в Забайкальском крае Ан-2 с парашютистами жестко приземлился недалеко от СНТ вскоре после взлета. Пострадали 10 человек. Позднее в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что причиной аварии стала неисправность двигателя.