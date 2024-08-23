Два метеозонда упали в Польше за сутки

RMF FM: в Польше упали два метеозонда за сутки

Два метеозонда рухнули на территории Польши за сутки. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Оба объекта упали на северо-востоке страны. После обнаружения первого зонда глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что объект не могли использовать в военных целях.

По словам пресс-секретаря МВД Польши Яцека Добжиньского, метеорологический воздушный зонд якобы могло принести из Калининградской области. В результате падения объектов никто не пострадал. Разрушений также нет.

В июле 2024 года полет американского беспилотника Global Hawk зафиксировали возле Калининградской области. Дрон вылетел с базы НАТО в Италии, его путь лежал через воздушное пространство Болгарии, Греции, Словакии, Венгрии и Польши.

Месяцем ранее разведывательный БПЛА Northrop Grumman MQ-4C Triton подал аварийный сигнал после полета в районе Крыма.