Американский беспилотник после разведки у берегов Крыма подал аварийный сигнал

БПЛА-разведчик ВМС США подал аварийный сигнал перед посадкой на Сицилию

Фото: РИА «Новости»

Дрон-разведчик MQ-4C ВМС США после полета у берегов Крыма подал аварийный перед посадкой на Сицилии. Данные об этом предоставил мониторинговый ресурс RadarBox.

Судя по треку сервиса, беспилотник вернулся на базу НАТО Сигонелла, расположенную на Сицилии, после разведывательного полета у берегов Крымского полуострова в акватории Черного моря.

На подлете к итальянскому острову беспилотник послал через транспондер сигнал, означающий аварийную ситуацию на борту. После этого MQ-4C приземлился на базе примерно в 19:00 по московскому времени.

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