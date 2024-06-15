Американский беспилотник после разведки у берегов Крыма подал аварийный сигнал

Дрон-разведчик MQ-4C ВМС США после полета у берегов Крыма подал аварийный перед посадкой на Сицилии. Данные об этом предоставил мониторинговый ресурс RadarBox .

Судя по треку сервиса, беспилотник вернулся на базу НАТО Сигонелла, расположенную на Сицилии, после разведывательного полета у берегов Крымского полуострова в акватории Черного моря.

На подлете к итальянскому острову беспилотник послал через транспондер сигнал, означающий аварийную ситуацию на борту. После этого MQ-4C приземлился на базе примерно в 19:00 по московскому времени.

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