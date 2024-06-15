Дрон-разведчик MQ-4C ВМС США после полета у берегов Крыма подал аварийный перед посадкой на Сицилии. Данные об этом предоставил мониторинговый ресурс RadarBox.
Судя по треку сервиса, беспилотник вернулся на базу НАТО Сигонелла, расположенную на Сицилии, после разведывательного полета у берегов Крымского полуострова в акватории Черного моря.
На подлете к итальянскому острову беспилотник послал через транспондер сигнал, означающий аварийную ситуацию на борту. После этого MQ-4C приземлился на базе примерно в 19:00 по московскому времени.
Российские военные пополнили коллекцию трофеев западной техники. На этот раз им оказался эстонский боевой робот THeMIS.
Загорелая Нюша снялась в бикини для поклонников
Американский беспилотник после разведки у берегов Крыма подал аварийный сигнал
Лолита шокировала поклонников откровенным нарядом
Ряд категорий пенсионеров получат в июле повышенную пенсию
США не нашли препятствий для поставки оружия «Азову»
Двое пострадавших в аварии в Благовещенске умерли в больнице
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте