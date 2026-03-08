Два человека погибли в Саудовской Аравии при падении снаряда на жилой квартал

Два человека погибли, еще 12 получили ранения при падении снаряда на жилой район в провинции Аль-Хардж, расположенной к востоку от Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии. Об этом сообщила служба гражданской обороны королевства в соцсети Х .

«Военный снаряд упал на жилой район в провинции Аль-Хардж, в результате чего погибли два человека и 12 получили ранения. Погибшие были гражданами Индии и Бангладеш», — уточнили спасатели.

Конфликт на Ближнем Востоке способен поставить под угрозу не только Иран, но и всю систему безопасности региона и мира. Политолог Дмитрий Бридже не исключил исламское восстание.

Ранее в Тель-Авиве, в районе, где находятся посольства нескольких стран, упали обломки ракеты. На дороге образовалась крупная воронка, а перекресток рядом засыпало кусками асфальта.