Ближний Восток на грани новой Арабской весны? Как война разрушит региональные балансы

Война на Ближнем Востоке может стать испытанием не только для Ирана, но и для всей архитектуры безопасности региона и мира. Пойдет ли конфликт вокруг Исламской Республики по сценарию Арабской весны — в материале 360.ru.

Что такое Арабская весна Арабская весна — серия антиправительственных протестов, восстаний и вооруженных мятежей, охвативших большую часть арабского мира в начале 2010-х. Тогда случились ряд революций в Тунисе, Египте и Йемене, гражданские войны в Сирии и Ливии, восстание в Бахрейне, протесты в Алжире, Ираке, Иордании, Марокко и Омане. Менее значительные акции состоялись в Азербайджане, Кувейте, Ливане, Мавритании, Саудовской Аравии, Судане, Джибути и Западной Сахаре.

Фото: Giuseppe Ciccia/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Интересно Столкновения на границе Израиля в мае 2011 года тоже были вдохновлены Арабской весной. Во время протестов применялись методы гражданского сопротивления в длительных кампаниях при попытках государственной цензуры. Многие демонстрации сопровождались насильственной реакцией властей, проправительственных ополченцев и контрдемонстрантов. Основной лозунг протестующих: «Народ хочет падения режима». Зимой 2011-го в Египте революция «Братьев-мусульман»* свергла режим президента. Гражданские войны в Сирии и Ливии привели к краху правления Башара Асада и Муаммара Каддафи.

Практиковались публичные самосожжения, число погибших достигло 10 тысяч человек.

Фото: РИА «Новости»

Грозит ли Ближнему Востоку новая Арабская весна Война вокруг Ирана может стать испытанием для всего мира, считает политолог, эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже. «Я бы сразу предостерег от слишком прямой аналогии с Арабской весной 2011 года, так как новая Арабская весна в классическом виде как единая волна массовых восстаний сегодня менее вероятна, чем 15 лет тому назад. Может быть некое исламское восстание, оно отличается от Арабской весны, где была тема демократии, свободы, равенства», — отметил он в комментарии 360.ru.

Фото: Giuseppe Ciccia/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Возможна другая весна в виде реакции на сближение арабских стран с Израилем в рамках различных соглашений и политических изменений.

Арабская весна маловероятна. Причина в том, что регион уже прошел через сцену государственного распада, как мы это видели в Сирии, Ливии, Йемене и Судане. Это все стало для элит и общества наглядным уроком того, что падение режима не гарантирует ни демократизации, ни стабильности. Более того, Ближний Восток входит в этот кризис уже с огромной накопленной хрупкостью. Дмитрий Бридже

ООН уже объявляла о чрезвычайной гуманитарной ситуации, которая так сильно обострилась впервые за долгое время. Главный риск сейчас — новая волна фрагментированных кризисов, локальных восстаний. «Это будет сценарий регионального истощения. <…> Главная угроза для новой Арабской весны сегодня — не просто падение того или иного режима. Главная угроза в том, что война вокруг Ирана может разрушить и без того хрупкие региональные балансы, запустить сразу несколько процессов: гуманитарно-экономические, миграционно-идеологические», — предупредил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Для Ближнего Востока это опаснее, чем события 2011 года. «Вопрос в том, не входит ли Ближний Восток в новую эпоху управляемых хаосов, где протесты, война, терроризм, дефицит воды, энергетический шок и кризис. <…> Это все сделает большой взрыв и будет война всех против всех по итогу», — заявил Бридже. По его словам, Соединенные Штаты будут работать над новой географией Ближнего Востока в рамках политики президента Дональда Трампа, который в 2018 году вышел из сделки по ядерному проекту Ирана, а в 2020-м начал инициативу по временным соглашениям благодаря Джареду Кушнеру. «Такая политика не остановится на этом. Дальше будет меняться весь Ближний Восток, и латиноамериканские страны и, возможно, порядок в мире», — заключил Бридже. *Запрещенная в России террористическая организация.