Около посольств в Тель-Авиве упали ракетные осколки

Осколки ракеты упали в районе Тель-Авива, где расположены несколько иностранных посольств. Последствия ЧП ликвидируют экстренные службы, сообщил корреспондент РИА «Новости» .

Фрагменты ракеты обнаружили в районе «Старый север». Там находятся дипломатические миссии Великобритании, Китая, Швейцарии, Украины и других государств.

По данным журналиста, один из автомобилей от ударной волны отбросило на бетонный забор рядом с жилым домом. На дороге образовалась крупная воронка, а перекресток рядом засыпало песком и кусками асфальта. Территорию оцепили, на месте работают полиция и военные.

Ранее в Тель-Авиве и центральной части Израиля несколько раз объявляли воздушную тревогу. В небе над городом слышали взрывы, предположительно от работы систем ПВО. В результате обстрелов пострадали как минимум шесть человек.

Управление аэропортов Израиля впервые с 28 февраля частично открыл воздушное пространство. Первые самолеты вылетели из аэропорта Бен-Гурион под Тель-Авивом.