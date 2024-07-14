Два человека погибли в Белоруссии во время грозы

МЧС: в Белоруссии во время грозы с сильным ветром погибли два человека

Два человека погибли во время грозы с сильным ветром в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Один мужчина погиб при падении дерева на территорию кемпинга «Клевое место» у берега Вилейского водохранилища возле деревни Кучки. Женщина скончалась из-за рухнувшего дерева возле канала Слепянской водной системы в Минске.

Непогода пришла в субботу, 13 июля. Также пострадали более 60 населенных пунктов. Власти предупредили жителей, что по всей республике пройдет мощный грозовой фронт, порывы ветра достигали 30 метров в секунду.

Ранее несколько человек погибли из-за урагана в Москве. Пострадавших в результате непогоды оказалось минимум девять. Сильнейший ветер повалил десятки деревьев.