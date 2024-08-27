Дурова предложили выдвинуть на Нобелевскую премию

Клименко: еще семь человек призвали выдвинуть Дурова на Нобелевскую премию

Помимо ректора Евразийского международного университета Константина Клименко предложение выдвинуть основателя Telegram Павла Дурова на Нобелевскую премию поддержали еще семь человек. Об этом РИА «Новости» сообщил ректор вуза.

«Семь. Это три ректора и четыре члена парламентов», — сказал он.

Клименко не стал называть имен тех, кто конкретно подал заявления в Нобелевский комитет. По его мнению, на этих людей могут оказать давление из-за «ситуации в мире».

Ректор вуза указал, что присутствует агрессивная информационная волна. По этой причине с сайта университета убрали имена зарубежных профессоров.

Ранее Клименко направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Дурову Нобелевской премии, назвав его «выдающейся личностью».

Основателя Telegram задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. Прокуратура Парижа предъявила ему обвинения в 12 преступлениях. Вечером 26 августа содержание Дурова под стражей продлили на 48 часов, писал RT.