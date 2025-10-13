Дурова могут оштрафовать на 70 долларов за купание в горном озере Казахстана

Минэкологии Казахстана думает о штрафе для сооснователя Telegram Павла Дурова, который недавно искупался в одном из охраняемых Кольсайских озер республики. Об этом сообщил зампредседателя комитета административной полиции страны Алексей Милюк.

«Что касается купания в запрещенной зоне — это особо важная охраняемая природная территория. И ответственность за нахождение и купание в этой зоне (это протоколы, штрафы) отнесена к компетенциям Министерства экологии. Мы соответствующий материал зарегистрировали и передали по подследственности. Они сейчас рассматривают», — процитировало Милюка издание zakon.kz.

Милюков уточнил, что за правонарушение предусмотрены разные виды ответственности. Минимальное наказание — предупреждение, а максимальное — штраф в размере 10 месячных расчетных показателей, что составляет около 70 долларов.

Дуров, прибывший в Казахстан для участия в форуме Digital Bridge в Астане, поделился видео своего купания в Кольсайских озерах. Это живописное место находится в национальном парке в Алма-Атинской области.

В администрации парка сообщили ТАСС, что не будут наказывать Дурова за купание. Инспекторы парка не были очевидцами этого события. Однако сотрудники парка, допустившие купание, понесут дисциплинарное взыскание.

Ранее Дуров заявил, что отказался от просмотра порно. По мнению предпринимателя, откровенный контент — это просто замена реальной жизни. Он считает его бессмысленным.