Дуров избежал наказания за купание в Кольсайских озерах

Нацпарк Казахстана не стал штрафовать Дурова за купание в Кольсайских озерах

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не планируют штрафовать за видео с купанием в Кольсайских озерах в Казахстане. Об этом сообщили ТАСС в администрации Государственного природного парка.

Администрация парка подтвердила, что купаться в озерах запрещено и за это предусмотрен штраф примерно в шесть тысяч рублей.

Однако в случае с Дуровым инспекторы не были свидетелями происходящего, поэтому штрафовать его не планируют.

Купание на озерах Кольсай наказывается штрафом в соответствии с паспортом туристического маршрута, поэтому руководство парка инициировало служебное расследование, по итогам которого будут приняты меры дисциплинарного характера.

На минувшей недели Дуров посетил Казахстан, где участвовал в форуме Digital Bridge. Бизнесмен искупался в Кольсайских озерах на территории национального парка в Заилийском Алатау. Видео с отдыха он опубликовал в своем канале.