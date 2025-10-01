Дуров шокировал словами о порно

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров заявил, что отказался от просмотра порно. Он объяснил свою позицию в интервью подкастеру Лексу Фридману.

Дуров отметил, что подобные видео лишь вынуждают человека тратить энергию и вдохновение на сиюминутное удовольствие.

Предприниматель полагает, что откровенный контент лишь заменяет реальную жизнь. Для него он не имеет никакой ценности.

Не смотрю порно, потому что это замена настоящему, и в моей жизни это не нужно. Это просто вынуждает тебя обменивать какую-то энергию и вдохновение на мимолетное удовольствие.

В том же интервью бизнесмен предсказал рост биткоина до миллиона долларов. И объяснил популярную загадку о «двух стульях».

Как выяснилось из беседы, Дуров подозревает, что в 2018 году его пытались отравить. По его словам, это произошло, когда он искал финансирование для проекта TON.

В ту пору предприниматель жил в арендованном доме. Предполагаемую отраву оставил у его крыльца «странный сосед».

«Сердце, желудок, все сосуды. Это было трудно объяснить, но в одном я был уверен: „Ну вот и все“. <…> Я очнулся на полу на следующий день. <…> не мог встать, дикая слабость. По всему телу полопались сосуды. Со мной такого никогда не было», — признался Дуров.