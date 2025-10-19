Появились шокирующие детали ограбления Лувра

Французский телеканал BFMTV опубликовал видео, на котором видно, как один из злоумышленников в капюшоне и желтом жилете прорезает окно в галерее «Аполлон» в Лувре. Грабители вышли из музея уже через семь минут.

На записи видно, что в момент преступления в музее находились посетители. Лувр уже открылся для публики.

Нападать на туристов грабители не стали. Парижская прокуратура назвала их действия «очень профессиональными». На месте происшествия нашли шлифовальные машины, паяльную лампу, бензин, перчатки, рацию и одеяло.

Под окнами Лувра обнаружили желтый жилет, который преступники использовали, чтобы выдать себя за рабочих.

Министр культуры Франции Рашида Дати подтвердила, что один из похищенных предметов, корону императрицы Евгении, также нашли неподалеку от музея.

Среди пропавших ценностей — ожерелье и серьги из коллекции Мари-Луизы, три украшения из коллекций королев Марии-Амели и Гортензии, а также четыре предмета из коллекции императрицы Евгении, включая две броши, бант и тиару.

При этом грабители не заметили хранившийся там же Алмаз Регента, один из самых известных и крупных бриллиантов в мире.

Депутат французского парламента Эрик Чиотти в эфире BFMTV обвинил правительство в провале системы безопасности, заявив, что «государство допустило кражу королевских драгоценностей».

Он также назвал произошедшее символом «упадка власти». По словам депутата, под угрозой оказалась «вся нация».