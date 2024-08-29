Дуров просил сообщить о задержании близкому к Макрону миллиардеру

AFP: после задержания Дуров просил связаться с миллиардером Ксавье Ньеля

Фото: РИА «Новости»

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров во время своего задержания попросил полицейских сообщить о произошедшем французскому предпринимателю Ксавье Ньелю. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По данным издания, это был первый звонок, сделанный Дуровым после ареста. Смог ли он связаться с миллиардером, неизвестно. Во время задержания бизнесмен также упоминал о своих связях с французским лидером.

Ньель является основателем французской телекоммуникационной группы Iliad, материнской компании мобильного оператора Free.

Во Франции у задержанного есть право обратиться за помощью к своему адвокату, вызвать врача или попросить проинформировать о ситуации кого-либо на свое усмотрение.

Правоохранители задержали Дурова в аэропорту Парижа 24 августа. Накануне состоялось судебное заседание, на котором предпринимателя освободили из-под стражи, но под судебный надзор с залогом на сумму пять миллионов евро.

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