Дуров на французском предупредил об угрозе свободе слова в Европе

Дуров: свобода слова и частная жизнь оказались в Европе под угрозой

Основатель Telegram Павел Дуров впервые записал видеообращение на французском языке в соцсети X. Он предупредил об угрозах свободе слова и частной жизни в Европе.

«Вот уже 12 лет Telegram защищает свободу слова и частную жизнь в мире и в автократических государствах. Сегодня эти самые свободы подвергаются атаке здесь в Европе», — сказал Дуров.

Предприниматель также отметил, что отдельные политики пытаются запретить шифрование и ограничить свободу слова. По словам Дурова, страны могут опуститься до диктатур, поэтому каждый день «свободы подвергаются атаке».

Французские власти разрешили основателю Telegram покидать страну на две недели для поездок в Дубай. Также его обязали отмечаться в комиссариате полиции два раза в неделю.

Ранее 40-летний предприниматель заявил, что составил завещание из-за рисков, связанных с его работой. Дуров хочет, чтобы его дети прожили обычную жизнь.