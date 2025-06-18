Дуров составил завещание

Основатель Telegram Павел Дуров решил написать завещание из-за рисков, связанных с его работой. Об этом бизнесмен рассказал в интервью французскому журналу Le Point.

«Совсем недавно я составил завещание… Я решил, что мои дети получат доступ к моему состоянию не раньше, чем через 30 лет, начиная с сегодняшнего дня», — сказал он.

По словам Дурова, он хочет, чтобы шестеро его детей жили как обычные люди, а не зависели от банковского счета.

Среди причин написания завещания в 40 лет Дуров указал, что его работа связана с рисками. По его словам, защищая свободу, можно нажить себе «много врагов». Также предприниматель хочет защитить наследие своего детища — Telegram.

Ранее Дуров рассказал американскому журналисту Такеру Карлсону, что не использует телефон в повседневной жизни из соображений безопасности, писал RT. Свой арест во Франции основатель Telegram назвал политически мотивированным.