Дурову разрешат покидать Францию на две недели

Французские власти смягчили судебный контроль в отношении основателя Telegram Павла Дурова, ему разрешат покидать Францию на две недели для поездок в Дубай. Об этом сообщило издание Monde .

«Павлу Дурову начиная с 10 июля разрешат покидать материковую Францию ​на 14 дней подряд, для поездок в Дубай, где расположены офисы Telegram и проживают его родственники», — отметил источник.

Судебным решением Дурову запретили покидать территорию Франции. Предпринимателя обязали отмечаться в комиссариате полиции два раза в неделю.

Ранее стало известно, что 40-летний предприниматель составил завещание в связи рисками, связанными с его работой. Шестеро детей получат доступ к состоянию основателя Telegram лишь спустя 30 лет. Дуров хочет, чтобы они прожили обычную жизнь, а не рассчитывали на его банковский счет