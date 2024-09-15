Обрушившийся на Европу шторм «Борис» привел к жертвам

Жертвами разгулявшегося по Европе шторма «Борис» стали шесть человек

Страны Восточной и Центральной Европы столкнулись с масштабными наводнениями из-за шторма «Борис». Пришедшая непогода с проливными дождями привела к выходу рек из берегов. Погибли не менее шести человек и более тысячи попали под вынужденную эвакуацию.

Сильнее всего пострадал юго-восток Румынии. В провинции Галац нашли четырех утонувших жителей, сообщило издание Libertatea. По данным властей, сильный ветер и пришедшая вода повредила более пяти тысяч домов. Из попавших под затопление мест эвакуировали 271 жителя.

Еще одного утонувшего нашли в польском городе Клодзко. По данным портала Wydarzenia, пришедшая в населенный пункт вода поднялась на полтора метра. Власти муниципалитета предупредили жителей, что впереди идет еще один и более мощный поток и уровень воды вырастет до семи метров.

Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что всего из района бедствия эвакуировали 1600 жителей. Он добавил, что существует риск для Силезского воеводства и Межигорья, так как плотины могут не выдержать.

Шестым погибшим стал сотрудник австрийской пожарной команды, который принимал участие в эвакуации людей из затопленных населенных пунктов на северо-востоке страны, сообщила газета Kurier.

Журналисты уточнили, что в Вене под воду ушли несколько домов. В столице закрыли станции трех линий метро. Кроме того, остановилось железнодорожное сообщение между востоком и западом страны.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер отменил все запланированные на начало недели мероприятия.

Сложной ситуация со штормом также остается в Чехии, где без вести пропали четыре человека. Также перекрыты железные дороги. Несколько десятков населенных пунктов остались без света.

На этой неделе наводнение во Вьетнаме привело к гибели 230 человек, еще 103 объявлены пропавшими без вести. В результате прихода большой воды пострадали 263 тысячи гектаров сельскохозяйственных площадей.