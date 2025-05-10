Лидеры ЕС отправились на Украину на встречу с Зеленским

DPA: Мерц, Макрон и Стармер 10 мая встретятся с Зеленским в Киеве

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправились на Украину для переговоров. Об этом сообщило агентство DPA .

По информации агентства, встреча политиков с президентом Владимиром Зеленским назначена на 10 мая в Киеве. К ним также присоединится премьер-министр Польши Дональд Туск. Лидеры обсудят вопросы дальнейшей поддержки Украины.

В совместном заявлении лидеры Франции, Британии и ФРГ уже поддержали призыв президента США Дональда Трампа к безоговорочному 30-дневному прекращению огня. Западные союзники Киева считают, что это позволит «создать пространство для дискуссий о справедливом и прочном мире».

Новый канцлер Германии перед отъездом на поезде в Киев успел провести еще одну встречу с Макроном, Стармером и Туском в польском аэропорту.

Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал Францию страной, которая сыграла ключевую роль в конфликте на Украине.