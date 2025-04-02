«Думаем о мае». Глава МАГАТЭ не исключил скорый визит в Москву

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что может приехать в Москву в мае

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Россию в мае. Об этом он заявил корреспонденту ТАСС .

«[Даты] еще нет. Мы думаем о мае, возможно», — сказал Гросси.

По словам гендиректора, МАГАТЭ постоянно контактирует с российской стороной.

До этого Гросси посещал Москву в начале февраля. В столице он встретился с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым. Вероятно, темой переговоров стала ситуация на Запорожской атомной электростанции. В российскую делегацию также вошли представители МИД, Росгвардии, Минобороны и Ростехнадзора.

Еще до приезда Гросси постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что гендиректор МАГАТЭ в Москве обсудит с российскими представителями ядерную безопасность и обстановку на Запорожской АЭС.