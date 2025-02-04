Дипломат Ульянов: ядерную безопасность обсудят во время визита Гросси в Москву

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов раскрыл детали предстоящего визита генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Москву. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам дипломата, во время встречи будут обсуждаться ситуация с ядерной безопасностью, положение дел на Запорожской атомной электростанции, а также эффективность специалистов МАГАТЭ. Кроме того, в планах — рассмотрение отчетности секретаря объединения перед советом управляющих.

«К этой отчетности у нас есть немалые замечания», — отметил Ульянов.

Напомним, Гросси прибудет в Россию в начале февраля. Он собирается встретиться с директором компании «Росатом» Алексеем Лихачевым.