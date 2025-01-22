Дугин предупредил о гражданской войне, если на Трампа вновь совершат покушение

Президент США Дональд Трамп стал символом новой идеологии в стране, а новое покушение на политика приведет к гражданской войне. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.

По его мнению, внутри американского общества поднялась волна «трампизма». Эксперт считает, что Дональд Трамп стал не просто новоизбранным президентом США, но и определенным «символом, идеей и трендом».

Идеологию, возникшую на данный момент в стране, не получится устранить покушением на американского лидера.

«Любая попытка перейти к более радикальному сопротивлению в отношении Трампа приведет точно как минимум к гражданской войне», — сказал Дугин.

Первое покушение на Дональда Трампа произошло в штате Пенсильвания 13 июля 2024 года. В сентябре прошлого года около гольф-клуба, где находился политик, пресекли попытку второго покушения. Третью попытку покушения на Трампа предотвратили в Калифорнии в октябре 2024 года.

В своей инаугурационной речи он заявил, что выжил, потому что его «спас бог, чтобы снова сделать Америку великой».