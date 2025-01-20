Трамп заявил, что бог спас его, чтобы он сделал Америку снова великой

Вступивший в должность президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи напомнил про неудавшееся покушение на него в Пенсильвании и отметил, что его спас бог. Трансляцию церемонии вел 360.ru на своей странице во «ВКонтакте» .

Трамп отметил, что его пытались лишить свободы и жизни те, кто хочет остановить его дело. Первое покушение на кандидата в президенты произошло в штате Пенсильвания 13 июля 2024 года.

«Пуля убийцы пробила мне ухо, но тогда я чувствовал и еще больше верю сейчас, что моя жизнь была спасена не просто так. Я был спасен богом, чтобы снова сделать Америку великой», — заявил Трамп.

В своей речи президент пообещал создать сильнейшую в мире армию, при этом заявил, что хочет гордиться своей ролью миротворца и объединителя.