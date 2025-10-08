«Другого объяснения нет». В Европе заявили о приказе начать третью мировую

Мир последовательными шагами движется к ядерной войне, будто кто-то отдал приказ ее развязать. Об этом заявил геополитический аналитик Туомас Малинен в соцсети X.

«Я считаю вероятным, что был отдан приказ подтолкнуть мир к третьей мировой войне и ядерному холокосту», — написал он.

Профессор считает, что какой-либо другой гипотезой объяснить все происходящее невозможно.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в мире ощущаются признаки приближения третьей мировой войны. По его словам, она может начаться в любой момент, если кто-то из лидеров крупных держав допустит ошибку.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что разговоры об угрозе начала третьей мировой войны стали практически будничными на Западе. Они особенно печальны в агрессивных настроениях, которые наблюдаются в Европе.