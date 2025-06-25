Лавров высказался об угрозе третьей мировой войны

Ставшие будничными разговоры об угрозе начала третьей мировой войны особенно печальны в агрессивных настроениях, которые сейчас поднимаются в Европе. Об этом во время выступления на встрече с сотрудниками внешнеполитического ведомства Туркмении и преподавателями и студентами Института международных отношений МИД страны заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его процитировали «Известия» .

«Уже стало таким будничным говорить о возможности начала третьей мировой войны. И особенно это печально в ситуации, когда реваншистские, агрессивные, воинствующие настроения вновь возвращаются в полном объеме в Европе», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что Россия занимается активной работой по предотвращению начала ядерной войны, не допустить которую особенно важно в условиях, «когда часы Судного дня тикают и стрелку переносят все ближе к полуночи».

В январе ученые перевели символические часы Судного дня на одну секунду ближе к «ядерной полуночи». Теперь они показывают 89 секунд до момента ядерного катаклизма — это самое близкое значение за все время. Часы покажут полночь, когда человечество само себя уничтожит.