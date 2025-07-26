«Холодное предчувствие». Орбан оценил вероятность третьей мировой войны

Однозначного ответа, начнется ли третья мировая война, нет, но в мире ощущаются признаки ее приближения. Об этом в румынском городе Бэиле-Тушнад заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова привело РИА «Новости» .

«Будет ли третья мировая война? Однозначного ответа нет.<…> Судя по тому, что я вижу в международной политике, весь мир ощущает холодное предчувствие войны… Должен сказать, что за холодными предчувствиями не всегда следует буря, но зловещие тени есть», — отметил венгерский премьер.

Среди признаков Орбан назвал гонку вооружений, рост напряженности между крупными державами, рост числа международных конфликтов и усиление миграции.

Политик отметил, что в Европе война — уже реальность, украинский конфликт, по его мнению, является европейским.

Ранее Орбан допустил выход Венгрии из Евросоюза. Он аргументировал это тем, что в момент вступления ЕС был экономическим союзом, а стал политическим с навязыванием своих норм и правил, в том числе и в гендерном воспитании детей.