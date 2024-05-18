Дрон с российским флагом заметили над Рейхстагом в День Победы | 360°

Мир 18 мая 2024, 17:42 Дрон с российским флагом заметили над Рейхстагом в День Победы Tagesspiegel: БПЛА с флагом РФ пролетел 9 мая над зданием Рейхстага в Берлине Unsplash

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Берлинская полиция конфисковала беспилотник, который 9 мая пролетел над зданием Рейхстага. Дрон был украшен георгиевскими ленточниками и флагом России. Об этом сообщила газета Tagesspiegel.

БПЛА принадлежал 41-летнему украинцу. Полиция опубликовала кадры, на которых видно, как мужчина запускает дрон с триколором в самом центре столицы. Беспилотник конфисковали, так как владелец нарушил закон о воздушном пространстве,

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«Девятого мая мужчина пустил российский флаг над зданием Рейхстага. Полиция Берлина подтвердила это в пятницу», — указало издание.

Ранее полиция Берлина задержала 10 человек, которые нарушили правила, принеся на акцию к 9 Мая георгиевские ленты. В Германии действует запрет на демонстрацию символики, связанной с Днем Победы. Похожая ситуация произошла в Латвии — там задержали шесть жителей, которые пели песни о Великой Отечественной войне и возлагали цветы к местам снесенных мемориалов советских воинов.