Дрон рухнул на территории НПЗ Samref в Саудовской Аравии

Беспилотник рухнул на территории нефтеперерабатывающего завода Samref в Янбу, Саудовская Аравия. Власти оценивают ущерб, нанесенный объекту, сообщил ТАСС .

«Беспилотник упал на НПЗ Samref, проводится оценка ущерба», — заявил официальный представитель Министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Тегеран ответил ударами ракет и беспилотников по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран ударил ракетами по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре. Системы ПВО сбили четыре баллистические ракеты, но одна упала на территории промышленного города и вызвала пожар.

Главы МИД 12 арабских и исламских стран осудили иранские удары, назвав их неоправданными. Они призвали прекратить атаки.