Иран ударил ракетами по по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре

Крупнейший в мире завод по производству СПГ в Катаре подвергся ракетной атаке со стороны Ирана. Об этом в соцсети Х сообщила государственная нефтегазовая корпорация Qatar Energy.

Завод расположен на севере страны в промышленном городе Рас-Лаффан. По словам пресс-службы компании, предприятию нанесен значительный ущерб.

«К месту происшествия немедленно были направили группы быстрого реагирования для тушения пожаров, возникших в результате обстрела, причинившего значительный ущерб. В результате обстрела никто не погиб», — отметили в сообщении.

Минобороны Катара сообщило, что системы ПВО сбили четыре иранские баллистические ракеты, но одна упала на территории промышленного города и вызвала пожар.

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани назвал атаку «безрассудной и опасной эскалацией конфликта в одном из важнейших энергетических узлов мира».

Ранее иранские беспилотники ударили по резервуарам с топливом, а также по нефте- и газоперерабатывающему заводам в Израиле.