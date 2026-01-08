Дрон атаковал нефтяной танкер у берегов Турции

Ortadogu Gazetesi: дрон атаковал танкер под флагом Палау у берегов Турции

Беспилотник атаковал нефтяной танкер у турецкого города Кастамону. Судно «Эльбус» под флагом Палау получило повреждения корпуса. Экипаж не пострадал, сообщило издание Ortadogu Gazetesi .

«Нефтяной танкер под флагом Палау, следовавший у берегов Кастамону, был атакован беспилотником», — указано в материале.

Танкер, проходивший по Черному морю в 50 километрах от побережья района Абана, получил повреждения в верхней части.

Поврежденный танкер перегнали в порт Инеболу для тщательного осмотра и обеспечения безопасности. Специалисты проведут технические исследования, чтобы определить источник атаки и оценить масштаб повреждений.

Ранее ВМС США захватили танкер Marinera в Северной Атлантике. Он получил временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря. Европейское командование ВС США утверждает, что танкер задержали из-за нарушения американских санкций.

ВМС США продолжают караулить нефтяные танкеры у берегов Венесуэлы. К побережью перебросили беспилотник Northrop Grumman MQ-4C Triton с позывным BLKCAT6.