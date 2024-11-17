Безумные планы украинского лидера Владимира Зеленского по разработке ядерного оружия говорят о потери самообладания. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X .

«Украинский доклад предлагает создать ядерную бомбу „через несколько месяцев“ против России, если Трамп сократит финансовую помощь Украине! Зеленский дрейфует к безумию!» — написал он.

Политик заявил, что Зеленский стал делать подобные заявления после телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее американский предприниматель Илон Маск поднял на смех Зеленского с его словами о «независимости Украины» в соцсети Х. Пост бизнесмена уже набрал 10 миллионов просмотров.

Также есть еще один политик, недовольный действиями Зеленского. Депутат Рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО, подал иск в ЕСПЧ против украинского президента. По словам парламентария, за год в следственном изоляторе с ним провели только одно следственное действие — это допрос, на котором политик сам же и настоял.