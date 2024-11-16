«Я сам настоял». Украинский депутат подал иск в ЕСПЧ против Зеленского

Депутат Рады Александр Дубинский подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против украинского президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил в Telegram-канале.

«Подал иск против Украины Зеленского в Европейский суд по правам человека. За 365 дней в СИЗО со мной провели всего одно следственное действие — допрос, на котором я сам настоял», — написал он.

По словам политика, другие действия следствия ограничивались на избиениях, при которых ему сломали два ребра. Дело о пытках удалось возбудить только через год, но процесс расследования не сдвинулся с места. Парламентарий отметил, что обратился в ЕСПЧ, потому что исчерпал все возможности для своей защиты на Украине, где все судебные процессы «подчиняются власти узурпаторов».

Ранее Дубинский заявил, что Запад потребует от Зеленского провести выборы в стране, чтобы избавиться «от надоевших и проворовавшихся дураков». При этом смена власти произойдет не в рамках голосования, а внезапно.