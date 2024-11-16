Маск поднял на смех Зеленского с его заявлением о независимости Украины

Маска рассмешило мнение Зеленского, что Трамп не принудит Киев к переговорам

Американский бизнесмен Илон Маск рассмеялся из-за заявления украинского президента Владимира Зеленского о «независимости Украины». Об этом написал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram-канале .

Дипломат показал пост Маска в соцсети Х, в котором он прокомментировал публикацию Зеленского о том, что у США не получится заставить Украину «сидеть и слушать» за столом переговоров, потому что она считается независимым государством.

«У него потрясающее чувство юмора!» — ответил Маск.

По словам Мирошника, миллиардер «поднял на смех Зеленского». Пост предпринимателя уже набрал 10 миллионов просмотров, а 8,5 тысячи пользователей оставили смешные комментарии.

«А Зеленский пользуется в мире популярностью вместе с его бредом для внутриукраинской аудитории», — заметил российский дипломат.

Ранее Илон Маск заявил, что конфликт на Украине продолжается без «какого-либо прогресса», а президент страны отправляет украинцев на поле боя без результата для государства. Миллиардер выступил против продолжения боевых действий, на которых так настаивает украинское руководство.