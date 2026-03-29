В Кремле назвали интересными предложения США по Украине

Представители США высказали ряд интересных предложений по урегулированию конфликта на Украине, но они пока не реализуются. Об этом журналисту «Вестей» Павлу Зарубину сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«США высказали ряд интересных, я бы сказал, полезных предложений, но пока они не реализуются», — заявил он.

Ушаков добавил, что Штаты в вопросе урегулирования способны реально повлиять на Украину. По его словам, российская сторона призывает американских коллег выполнить достигнутые договоренности в Анкоридже на Аляске.

«Знаете, может быть, открою секрет, но именно это мы призываем сделать. Это то, что необходимо», — заключил помощник президента России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее констатировал, что по главным вопросам урегулирования по Украине продвижения нет.