В Кремле заявили о важности восстановления отношений с США

Песков: очень важно вывести отношения России и США из низшей точки

Отношения России и США фактически остановились, поэтому так важны первые, пусть и робкие попытки их восстановить. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал визит российских парламентариев в США. Он отметил, что российско-американские отношения во многих областях опустились до низшей точки в истории, фактически остановились.

«И поэтому такие первые попытки, пусть они робкие, провести контакты по линии наших парламентариев — их значение трудно переоценить. Это действительно очень важно», — подчеркнул он.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что первые встречи российской парламентской делегации с американскими коллегами в Вашингтоне оказались результативными. Он также поблагодарил конгрессвумен Анну Паулину Луну за открытый и честный диалог.