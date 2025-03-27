Зеленский рассказал, почему согласился на прекращение огня
Зеленский признался, что согласился на перемирие в расчете на отказ России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал свое согласие на временное перемирие в расчете на отказ России. Его слова привело издание «Страна.ua».
Глава киевского режима признался, что тем самым хотел показать странам Глобального Юга якобы нежелание российского коллеги Владимира Путина завершить конфликт.
«Ближний Восток, который всегда рассказывал мне в других разговорах тет-а-тет, что Путин готов к безусловному прекращению огня. Что это Украина не хочет мира, не хочет окончания войны. Такими шагами я ясно показал, что мы готовы к прекращению огня, но вы увидите, что Путин не готов», — сказал Зеленский.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявлял, что Украина и Россия не будут полностью удовлетворены итоговым соглашением о мире. По его словам, территориальный вопрос остался самым непростым.