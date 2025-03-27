Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал свое согласие на временное перемирие в расчете на отказ России. Его слова привело издание «Страна.ua» .

Глава киевского режима признался, что тем самым хотел показать странам Глобального Юга якобы нежелание российского коллеги Владимира Путина завершить конфликт.

«Ближний Восток, который всегда рассказывал мне в других разговорах тет-а-тет, что Путин готов к безусловному прекращению огня. Что это Украина не хочет мира, не хочет окончания войны. Такими шагами я ясно показал, что мы готовы к прекращению огня, но вы увидите, что Путин не готов», — сказал Зеленский.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявлял, что Украина и Россия не будут полностью удовлетворены итоговым соглашением о мире. По его словам, территориальный вопрос остался самым непростым.