Доцент МГУ Борисенок: во время визита в Молдавию Блинкен будет продвигать линию проевропейских перспектив

Во время своего визита в Молдавию Энтони Блинкен будет всячески продвигать линию проевропейских перспектив Кишинева. Таким мнением с радиостанцией Sputnik поделился доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Юрий Борисенок.
Ранее СМИ писали, что госсекретарь США Энтони Блинкен отправляется с официальным визитом в Молдавию и Чехию.
Борисенок считает, что страны Запада хотят мобилизовать электорат в преддверии осенних выборов в Молдавии. Что касается Чехии, туда Блинкен едет ради участия в неформальной встрече глав МИД стран НАТО. Там они собираются обсудить подготовку к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне.