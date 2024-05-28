Доцент МГУ Борисенок: во время визита в Молдавию Блинкен будет продвигать линию проевропейских перспектив

Во время своего визита в Молдавию Энтони Блинкен будет всячески продвигать линию проевропейских перспектив Кишинева. Таким мнением с радиостанцией Sputnik поделился доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Юрий Борисенок.

Ранее СМИ писали, что госсекретарь США Энтони Блинкен отправляется с официальным визитом в Молдавию и Чехию.

Борисенок считает, что страны Запада хотят мобилизовать электорат в преддверии осенних выборов в Молдавии. Что касается Чехии, туда Блинкен едет ради участия в неформальной встрече глав МИД стран НАТО. Там они собираются обсудить подготовку к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне.

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