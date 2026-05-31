Досудебный спор о правах русскоязычных в Прибалтике скоро завершится

Досудебная стадия по иску России к прибалтийским государствам об ущемлении прав русскоязычных в Международном суде ООН подходит к завершению. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее процитировало РИА «Новости» .

Захарова отметила, что руководство этих стран отреагировало неконструктивно и отказалось от переговоров.

В мае российское ведомство обратилось в Международный суд ООН с иском о нарушении прав русскоязычного населения в Литве, Латвии и Эстонии. Дипломаты уточнили, что в этих странах переписывают историю, запрещают русский язык и преследуют правозащитников.

Также в Прибалтике грубо нарушают Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года, подчеркнули в МИД.