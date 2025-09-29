Украинский конфликт завершится переговорами. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время выступления в Военной академии США в Вест-Пойнте, запись его речи опубликовали на YouTube-канале NATO News .

«В определенный момент любой конфликт заканчивается, хотя не всегда переговорами. Я думаю, что в случае с Украиной, скорее всего, все закончится переговорами», — сказал он.

При этом отметил, что членство Украины в альянсе на сегодняшний день маловероятно. Этому мешает позиция других стран — членов НАТО. Но Рютте пообещал предоставить киевскому режиму гарантии безопасности после любого мирного соглашения или прекращения огня.

Ранее Рютте допустил, что страны альянса вправе сбивать российские дроны и самолеты в своем воздушном пространстве, если посчитают их за угрозу.