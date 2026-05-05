Проведение досрочных выборов в связи с вотумом недоверия в адрес премьер-министра Румынии Илие Боложана и последующим роспуском правительства не потребуется. Президент Никушор Дан заявил об этом на заседании парламента, сообщило РИА «Новости» .

«У нас будет правительство в разумные сроки. Я исключаю сценарий досрочных выборов», — сказал он.

По словам президента, ключевые проевропейские партии солидарны по основным вопросам. В их числе экономические и интеграционные реформы в Румынии. По этой причине Дан уверен, что удастся оперативно сформировать новый кабмин.

Вотум недоверия Боложану объявили депутаты парламента Румынии из Социал-демократической партии, «Альянса за объединение румын» и блока PACE — Romania First, возложив на премьера ответственность за экономические проблемы. По законодательству кабмин уйдет в отставку вслед за председателем, а президент начнет консультации с парламентскими партиями по формированию нового правительства.