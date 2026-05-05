Парламент Румынии на заседании во вторник вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Илие Боложана. Об этом сообщило издание Politico .

За отставку кабмина проголосовал 281 депутат. Для принятия вотума требовалось 233 голоса из 464.

Боложан назвал голосование по вопросу о недоверии надуманным, циничным и лживым. Глава Национальной либеральной партии занял пост премьера в июне 2025 года.

Социал-демократическая партия в апреле вышла из состава коалиционного правительства и объявила, что намерена добиваться отставки правительства совместно с националистской партией «Альянс за объединение румын».

Социал-демократы выражали недовольство мерами жесткой экономии правительства, в том числе сокращением мест на госслужбе и государственных расходов, а также повышением налогов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал странными результаты выборов президента Румынии в 2025 году.