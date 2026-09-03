Минтранс анонсировал запуск автодвижения через мост между Россией и КНДР

Автомобильное движение по мосту между Россией и КНДР запустят в ближайшее время. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Минтранса Андрей Никитин.

«Мост между РФ и КНДР, а также сопутствующий автомобильный пункт пропуска "Хасан" планируем открыть в самое ближайшее время. Таким образом, у нас появится прямое автомобильное сообщение между Россией и КНДР», — подчеркнул Никитин.

Переправу, которая оптимизирует логистику и сократит транспортные издержки, назовут в честь национального героя КНДР и советского офицера Якова Новиченко. В 1946 году именно он спас лидера страны Ким Ир Сена от покушения, своим телом накрыв брошеную гранату. В церемонии открытия моста поучаствуют родственники Новиченко.

Недавно лидер КНДР Ким Чен Ын отправил в отставку министра обороны Северной Кореи. Но Гван Чхоль теперь будет работать первым заместителем директора Департамента военной промышленности Центрального комитета Трудовой партии страны.